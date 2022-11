Handball 800 Kilometer zum Auswärtsspiel

Nördlich von Flensburg beginnt direkt Dänemark – so zumindest ist die landläufige Meinung. Die Zweitliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal werden spätestens am Samstag jedoch erfahren, dass da doch noch etwas dazwischen liegt: Harrislee. Die Gemeinde hat knapp 12 000 Einwohner, rund zehn Prozent davon sind Mitglied im TSV Nord Harrislee. Dessen Aushängeschild sind die Handballerinnen, die derzeit Siebter in der Tabelle der 2. Bundesliga sind und bei denen die SG-Frauen am Samstag um 18.30 Uhr antreten müssen.