Hamsterkäufe wegen Corona-Virus Was man im Notfall wirklich vorrätig haben sollte

Vorrat an Hygienartikeln nicht vergessen

Doch was, wenn man Freunde oder Nachbarn nicht um Hilfe bitten kann oder will? Wer selbst vorsorgen will, der braucht zunächst eine Bevorratung mit Essen und Trinken. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geht davon aus, dass der Mensch zwei Liter Wasser pro Tag braucht. In einem 10-Tage-Vorrat sollten nach BBK-Empfehlung dreieinhalb Kilogramm Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis und Getreideprodukte vorhanden sein, ferner vier Kilogramm Gemüse und Hülsenfrüchte, zweieinhalb Kilogramm Obst und Nüsse, 2,6 Kilogramm Milch / Milchprodukte, eineinhalb Kilogramm Fisch, Fleisch, Eier / Volleipulver und 357 Gramm Fette und Öle. Nicht näher bestimmt ist die Menge an Produkten wie Zucker, Marmelade, Schokolade, Fertiggerichte, Hartkeksen und Salzstangen.