Hamsterkäufe in der Corona-Krise Das horten die Menschen in anderen Ländern

Stuttgart - Es geht nicht ums Klopapier, zumindest nicht ausschließlich. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Innofact bringt hier Klarheit: Darin wurden rund 1000 Verbraucher in Deutschland zu ihrem aktuellen Konsumverhalten während der Corona-Krise befragt. Auf die Frage: „Haben Sie seit dem Ausbruch von Corona von den folgenden Produkten mehr als normalerweise eingekauft?“, gaben die meisten an, mehr Nudeln zu kaufen. Auf Pasta folgen Fertiggerichte in Dosen und an dritter Stelle Klopapier.