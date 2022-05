Hamburger SV gegen Hertha BSC Warum der Ausgang der Relegation für den VfB Stuttgart etwas Gutes hat

HSV verliert an Boden

Durch die verpasste Rückkehr in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse ist eines klar: Der HSV wird auch 2022/23 in der Ewigen Tabelle der Bundesliga keine weiteren Punkte einfahren können – und hier kommt der VfB Stuttgart ins Spiel. Denn: Der schwäbische Traditionsverein liegt in dieser Hinsicht nur hauchdünn hinter den Rothosen – und wird diese in der nächsten Saison überholen.

