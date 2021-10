Hamburger Musical "Der König der Löwen" brüllt wieder

Eine Woche später am 10. Oktober geht es auch im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn wieder los. Dann feiert das Musical "Tina" über Rocklegende Tina Turner seine Wiederaufnahme. In der Hauptrolle als Tina Turner glänzt die Sängerin Christina Love. Einen Monat später am 7. November feiert das Disney-Musical "Die Eiskönigin" nach dem gleichnamigen Film seine Deutschland-Premiere im Theater an der Elbe neben dem "König der Löwen". Die bereits mehrmals verschobene Premiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Mehr!-Theater am Großmarkt ist für den 5. Dezember geplant.