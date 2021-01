Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer wäre gerne Architekt geworden

Am 22. Januar feiert Mälzer seinen 50. Geburtstag mit einer riesigen Online-Kochparty. Das will er aus seinem Hamburger Restaurant "Die gute Botschaft" live in den sozialen Netzwerken streamen. Der Pinneberger hat insgesamt vier Restaurants. In seinen zwei Hamburger Restaurants - "Bullerei" und "Die gute Botschaft" - beschäftigt er rund 100 Mitarbeiter, die auch trotz Corona-Krise und Lockdown weiterhin alle bei ihm angestellt sind. Zudem ist er in mehreren Kochsendungen zu sehen, darunter "Kitchen Impossible" auf Vox.

© dpa-infocom, dpa:210116-99-48820/2