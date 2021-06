Hamburg U-Bahn fährt in Tunnel gegen Bohrer - drei Leichtverletzte

Hamburg - Eine mit etwa 100 Menschen besetzte U-Bahn ist in Hamburg am Freitag gegen eine Bohrstange gefahren, die in den Tunnel hineinragte. Die U-Bahn der Linie U1 habe den Bohrer abgerissen und dabei im vorderen Teil Schäden erlitten, sagte ein Hochbahnsprecher. Bei der Vollbremsung wurden nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt.