Hamburg Reeperbahn-Festival hofft auf 40.000 Besucher in den Clubs

700 Einzelprogramme

Für den Festivalchef Alexander Schulz steht damit ein Festivalprogramm, das fast wieder an alte Zeiten anknüpft. Allerdings nur fast. "Mit insgesamt über 700 Einzelprogrammen für Fachbesucherinnen und -besucher und öffentliches Publikum entspricht der Umfang in etwa 70 Prozent der Ausgabe von 2019", sagte Schulz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Zum einen ist das Programm zumindest verglichen mit der Vor-Corona-Zeit noch nicht so umfangreich - da waren es noch 600 Konzerte, 2022 werden es etwa 330 sein. Zum anderen hätten die Besucher nicht - wie sonst üblich - schon viele Monate vorher ihre Tickets gekauft. Gründe dafür seien wahrscheinlich die Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie und dass viele Menschen mit Blick auf steigende Energiepreise sparen müssten. Zudem gebe es derzeit - auch aufgrund der vielen Nachholkonzerte - so viele Kulturangebote, dass der eine oder andere schlicht überwältigt sei, so Schulz weiter.