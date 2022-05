Hamburg Alsterschwäne können wieder frei schwimmen

Die Höckerschwäne verbringen die kalten Monate stets in ihrem Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich. Dort können sie, wenn nötig, gefüttert werden und das Gewässer bleibt auch bei niedrigen Temperaturen eisfrei. In dieser Saison mussten sie fast ein halbes Jahr lang in einem überdachten Winterquartier ausharren, um vor der kursierenden Vogelgrippe geschützt zu sein. Nun hofft der Schwanenvater auf gesunden Nachwuchs.