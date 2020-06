Halswirbelsäule zerrissen Fast gelähmt, nun zurück: Czichos-Comeback rührt Köln

Nun fiel Abwehrchef Sebastiaan Bornauw gegen Leipzig rotgesperrt aus und Czichos machte im Training Fortschritte. "Da haben wir uns gefragt: Rafa macht so einen guten Eindruck. Auf was sollen wir warten", erklärte Gisdol. Er brachte den 30-Jährigen von Anfang an. Und trotz der vier Gegentore machte er ein ordentliches Spiel.

"Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, nach so langer Zeit auf dem Platz zu stehen", sagte Czichos, der in Saudi-Arabien geboren wurde, weil sein Vater dort arbeitete: "Dass wir verloren haben, ist ein fader Beigeschmack. Aber für mich persönlich war es ein sehr schöner Schritt." Und man merkte seinen Kollegen an: nicht nur für ihn.