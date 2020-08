Hallenbad in Marbach Liegewiese am Hallenbad wurde bislang nicht genutzt

Marbach - Die Idee schien stimmig. Vor zwei Wochen öffnete die Stadt Marbach zumindest die Liegewiese am Hermann-Zanker-Bad, auch wenn das Bad selbst – mit Ausnahme des Saunabereichs – coronabedingt noch geschlossen hat. Hintergrund war, dass man so zumindest Familien, die keinen eigenen Garten haben, die Möglichkeit geben wollte, Zeit im Freien zu verbringen, sich gemütlich in die Strandliegen zu legen, die Kinder toben zu lassen . . . (wir berichteten) Soweit der Plan. Gekommen ist allerdings in den vergangenen zwei Wochen kein einzig Erholungssuchender, wie Martina Klein von der Stadt Marbach bedauert.