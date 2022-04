Halbfinale Roord trifft zweimal: VfL-Frauen werfen FC Bayern aus Pokal

Die diesmal wesentlich stärkeren Bayern-Frauen konnten sich nicht für die 0:6-Klatsche vor zwei Wochen in Wolfsburg revanchieren, die den VfL in der Bundesliga klar auf Titelkurs gebracht hatte. Trainer Jens Scheuer musste das Aus seines Teams wegen eines positiven Corona-Tests am Spieltag zuhause im Fernsehen anschauen.

Wolfsburg feierte mit diesem Erfolg auch eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am 22. April beim FC Barcelona. Dort muss der VfL möglicherweise auf Nationalspielerin Lena Oberdorf verzichten, die nach einem Foul von Lineth Beerensteyn bereits nach einer Viertelstunde verletzt vom Platz humpelte.