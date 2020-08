Halbfinale im wfv-Pokal Bei Aspach klappt nichts, bei Ulm alles

Wer einen engen Pokalfight zwischen dem Vorjahressiebten in der Regionalliga Südwest und dem Drittliga-Absteiger aus dem Fautenhau erwartet hatte, wurde schnell enttäuscht. Im Prinzip war die Partie im Donaustadion nach 16 Minuten gelaufen. Allerspätestens, denn zu diesem Zeitpunkt führte Ulm bereits mit 3:0 und niemand glaubte daran, dass sich die taumelnden Gäste bei brütender Hitze noch berappeln würden. Großaspachs Coach Hans-Jürgen Boysen beklagte „viele individuelle Fehler“. Vor dem 0:1 (6.) durften die Hausherren ungestört kombinieren. Beim Pass in die Tiefe von Nicolas Jann ließ Kai Gehring Adrian Beck im Rücken davonlaufen, auch der Schuss des SSV-Kickers ins lange Eck war nicht unhaltbar. Beim 0:2 (12.) irrte der neue SG-Keeper Oliver Schnitzler nach einem Eckball von Burak Coban durch den Strafraum, am zweiten Pfosten schob Johannes Reichert die Kugel über die Linie. Weil keiner von ihnen an den Ball kam, half es beim 0:3 (16.) nichts, dass nach einer Flanke des Ex-Aspachers Tobias Rühle eigentlich genug Gästespieler im Strafraum waren. Stattdessen landete das Leder bei Coban, der mit einem Schuss ins linke Eck für die Entscheidung sorgte.