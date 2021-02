Halbfinale gegen Al Ahly FC Bayern startet in Club-WM - "Große Chance"

HALBFINALGEGNER MIT SUPERZAHLEN: Al Ahly ist mit 42 Titeln Rekordmeister in Ägypten, zuletzt gelangen fünf nationale Erfolge in Serie. Hinzu kommen 37 Pokalsiege. Mit neun Erfolgen in der CAF Champions League ist der Verein aus Kairo zudem Rekordchampion im kontinentalen Club-Wettbewerb Afrikas. "Wir haben drei Titel gewonnen und sind jetzt im Halbfinale. Wir sind ein gutes Team und sind jetzt dort, wo jedes afrikanische Team gerne wäre", sagte Trainer Pitso Mosimane in Doha. Für Kimmich ist der Gegner "der FC Bayern aus Ägypten". Den Halbfinaleinzug schaffte Al Ahly durch ein 1:0 gegen Al-Duhail SC aus Katar.