Halbfinal-Sieg gegen Al Ahly Lewandowski trifft doppelt: FC Bayern im Finale der Club-WM

Am 26. Geburtstag von Nationalspieler Joshua Kimmich passte im Ahmad-bin-Ali-Stadion auch der äußere Rahmen: Beim Anpfiff am späten Abend Ortszeit war es immer noch angenehm warm. Der Rasen in der WM-Arena für 2022 war in einem Topzustand, was die spielbestimmenden Bayern begünstigte. Die rund 12.000 erlaubten Zuschauer sorgten in Pandemie-Zeiten für eine Abwechslung zu den Geisterspielen in Europa. Angreifer Thomas Müller sprach von einer "komischen Situation".