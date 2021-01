Hahn Automobile Steffen Hahn ist nun alleiniger Gesellschafter

Stuttgart - Steffen Hahn, der bisher gemeinsam mit seiner Schwester Claudia Hahn Gesellschafter der Handelsgruppe Hahn Automobile war, hat deren Anteile zum 1. Januar dieses Jahres übernommen. Er ist damit in Zukunft alleiniger Gesellschafter. „Ab 2021 werden wir mit dieser klaren Gesellschaftersituation und unserem erfolgreichen Managementteam in eine neue Zukunft starten“, erklärte Steffen Hahn in einer Mitteilung.