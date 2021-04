Haftbefehle gegen Ärzte Neue Großdemos in Myanmar

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hatte am Dienstag vor möglichen Parallelen zur Lage in Syrien vor Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 gewarnt. Damals habe auch in Syrien das Militär mit unnötiger Gewalt auf friedliche Proteste reagiert. Dann sei das Land sei in einer Spirale der Gewalt versunken. "Die Staatengemeinschaft muss dafür sorgen, dass die tödlichen Fehler, die damals mit Syrien begangen wurden, nicht wiederholt werden", so Bachelet.