Haftbefehl gegen prominenten Kochbuchautor Attila Hildmanns schlechtestes Rezept

Laut und dünnhäutig

Als Hildmann sich einen Porsche mit Ledersitzen kaufte, kam das nicht gut an in der veganen Gemeinschaft, dünnhäutig war seine Reaktion auf die Kritik. Eine schlechte Bewertung eines seiner Schnellrestaurants beantwortete er 2017 mit wüsten Beschimpfungen in Richtung der Urheberin und verlieh seiner Wut Nachdruck, indem er mit Schusswaffen im Internet posierte.

Als ihn die Berliner Polizei wegen Falschparkens am Wickel hatte, rastete Hildmann öffentlichkeitswirksam aus. Er würde halt brennen für seine Sache und schamlos Werbung für „seine Sache“ betreiben, sagte man da. Und politisch fragwürdig agierte er bereits 2015 als er im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise allerlei rassistische Stereotypen zu Protokoll gab.

Verschwörungs-Influencer

Spätestens mit Beginn der Coronakrise hat Hildmann dann eine neue Sache für sich entdeckt. Er wird zum Verschwörungs-Influencer und stilisiert sich als den letzten Kämpfer für die Freiheit in Deutschland. Anfang Mai 2020 verkündet er, sich fortan in den Untergrund zurückzuziehen, weil „sie“ ihn ermorden wollen. Mit „sie“ meint Hildmann die sogenannte Neue Weltordnung, die am Stichtag 15. Mai 2020 in Kraft treten würde – angezettelt von Geheimbündlern.

Das Ende der Demokratie sei nahe, das Virus sei eine Erfindung, um dieses Ende einzuleiten. In einer Mischung aus gängigen Verschwörungserzählungen, zunehmend rechtsradikalen Kommentaren und militanter werdenden Drohungen gegen Politiker wie Volker Beck (Grüne) hetzt Hildmann fortan gegen die Coronapolitik der Bundesregierung, gegen Virologen, und Kritiker und ruft zum Kampf gegen „das System“ auf. Er bezeichnet sich selbst als „ultra rechts“, erzählt von „Corona-KZs“, erklärt „Hitler war ein Segen für Deutschland im Vergleich zu Merkel dieser Kommunistin“ und fordert die Todesstrafe für Politiker.

12 000 Menschen folgen Hildmann auf seinem Telegram-Kanal. Wie viele davon Kämpfer für seine Sache oder gar die „Armee“ sind, die er hinter sich wähnt, ist unklar. Die Vermutung liegt nahe: Es sind auch Schaulustige unter den Followern.