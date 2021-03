Häusliche Gewalt in der Corona-Pandemie Polnischer Online-Shop hilft Frauen in Not

Zahl der Notrufe im ersten Lockdown stark gestiegen

In europäischen Ländern ist die Anzahl der Notrufe von Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, um bis zu 60 Prozent im ersten Lockdown gestiegen. Das erklärte der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation Hans Kluge in einer Pressekonferenz. In Deutschland wurden 2019 laut dem Bundeskriminalamt 141.792 Menschen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft, 115.000 davon waren Frauen. Für 2020 liegen die offiziellen Zahlen noch nicht vor. Eine repräsentative Studie der Technischen Universität München zeigte jedoch, dass etwa 3 Prozent der Frauen in Deutschland während der Kontaktbeschränkungen des ersten Lockdowns körperliche Gewalt erfahren haben. 3,6 Prozent wurden zu Geschlechtsverkehr gezwungen. Dabei haben vor allem finanzielle Sorgen die Situation verschlimmert.