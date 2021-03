Häuser in Steinheim werden nicht fertig Der Traum vom Eigenheim wird zum Albtraum

Gegen Februar oder März 2018 sei es dann zwar richtig losgegangen und die Bagger seien angerückt, berichtet Sabine Geiger. Doch es habe sich nur schleppend etwas bewegt. „Ständig hatte man das Gefühl, man muss hinterherrennen, damit es vorwärtsgeht“, sagt sie. Schließlich kam Ende 2018 der erste große Schock: Der Generalunternehmer, den der Bauträger mit der Errichtung der insgesamt sechs Häuser an der Riedstraße beauftragt hatte, sei pleite gewesen. „Da wurde es uns natürlich schon übel. Der Rohbau war noch nicht einmal ganz fertig“, erinnert sich Geiger. „Außerdem war alles krumm und schief“, ergänzt sie. Der Bauträger habe erklärt, er werde sich auf die Suche nach neuen Handwerkern begeben, um das Projekt fortzusetzen. Mit Hängen und Würgen seien die Häuser dann tatsächlich immerhin so weit fertiggestellt worden, dass sie im Dezember 2019 mit ihrer Familie einziehen konnte, erzählt Nora Koglin. Rings ums Gebäude sei von da an allerdings gar nichts mehr passiert. Einige der sechs Häuser sind somit bis heute nicht verputzt, ein Teil der Carports und Stellplätze wartet darauf, dass sie irgendjemand installiert beziehungsweise anlegt. Der Zugang zu den Häusern von Sabine Geiger und Nora Koglin ist nicht mehr als ein Provisorium aus Matten und Holzpaletten, die die Familien selbst aneinandergereiht haben. So versinkt man bei Regenwetter auf dem Weg zur Tür wenigstens nicht im Matsch. Wenn die beiden eine schöne und richtige Terrasse sehen wollen, müssen sie in Prospekten nachschlagen.