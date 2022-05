Häufigkeit von Namen Wie oft gibt es meinen Namen? Diese Webseiten verraten es

forebears.io

Die englischsprachige Webseite forebears.io – hält viele interessante und skurrile Fakten zu mehr als elf Millionen verschiedenen Nachnamen bereit. Die Seite erstellt eine Suchfunktion, die nach der Häufigkeit des Namens sucht.

Tragen Sie in das Suchfeld Ihren Nachnamen ein und klicken Sie auf die Lupe.

Anschließend finden Sie nicht nur heraus, wie oft es Ihren Namen weltweit gibt, sondern auch woher er abstammt und wo er am häufigsten zu finden ist.

deutsche-nachnamen.de

Wenn Sie herausfinden möchten, wie oft es Ihren Nachnamen in Deutschland gibt, können Sie die Internetseite deutsche-nachnamen.de – besuchen. Diese Seite listet auf, wie viele Telefonbucheinträge es zu den einzelnen Nachnamen gibt und rechnet basierend darauf aus, wie viele Menschen in Deutschland denselben Familiennamen tragen wie Sie.

Geben Sie im Suchfeld den Vor- oder Nachnamen ein.

Die Auflistung enthält jede Menge Infos zu Häufigkeit, Herkunft, Wissenswertes sowie Berufe und Tätigkeit im Zusammenhang mit den Namen.

Namenberatungsstelle an der Uni Leipzig

Wer es ganz genau wissen will, wendet sich an die Namenberatungsstelle an der Universität Leipzig . Die Einrichtung an der Universität Leipzig unter der Trägerschaft der Gesellschaft für Namenkunde e. V. (GfN) ist der renommierteste Anbieter wissenschaftlicher Namenanalysen.

Die Namenberatung umfasst kostenpflichtige schriftliche Gutachten und mündliche Auskünfte zur Herkunft und Bedeutung von Personennamen (Vornamen und Familiennamen) und geografischen Namen (Ortsnamen, Flurnamen, Straßennamen, Gewässernamen).

GenWiki

Wenn Sie keinen besonders leicht erkennbaren Nachnamen tragen, können Sie versuchen, die Herkunft Ihres Nachnamens im Internet zu erforschen, beispielsweise über GenWiki – ein Projekt des Vereins für Computergenealogie.

Man kann in eine Suchzeile seinen Namen eintragen und dann – sofern ein Eintrag dazu vorhanden ist – jede Menge Interessantes über seinen Nachnamen nachlesen.

kartezumnamen.eu

Die Website kartezumnamen.eu – erzeugt eine Karte von Ihrem Nachnamen mit der Verbreitung.

Geben Sie in der Suchleiste oben links Ihren Namen ein.

Im Angebot der Webseite sind Karten mit der Verbreitung, Rankings der häufigsten Nachnamen in Deutschland sowie andere europäische Länder und die Geschichte der Nachnamen.

Onomastik

Wer seinen Namen wissenschaftlich erforschen will, ist bei einer speziellen onomastischen Internetseite genau richtig. Die Namenforschung – Onomatologie oder Onomastik genannt – beschäftigt sich mit der Bedeutung, Herkunft und Verbreitung von Eigennamen, unter anderem von Personennamen (Teilgebiet Anthroponomastik) und Ortsnamen (Teilgebiet Toponomastik).

Namenforschung.net

Namensforschung.net – ist das Portal zur Namenforschung an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Es präsentiert aktuelle onomastische Forschungsvorhaben und Promotionsprojekte.

Unter dem Menüpunkt „Projekte“ finden sich das Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) . Hier wird der komplette Grundbestand der derzeit in Deutschland vorkommenden Familiennamen inklusive der fremdsprachigen lexikographisch erfasst.

Der Deutsche Familiennamenatlas (DFA) – stellt ausgewählte Familiennamen in systematischen Themenkomplexen unter grammatischen und wortgeografischen Gesichtspunkten zusammen.

