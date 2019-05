Marbach Händler warnt vor unseriösen Anrufen

Marbach - Als Selbstständiger ist es Gunter Jazdziewski gewohnt, dass ihm regelmäßig Angebote ins Haus flattern. Mal wird er um eine Veröffentlichung gebeten, mal soll er eine Anzeige schalten. Insofern kann sich der Chef der Schilleria in der Fußgängerzone unmöglich an alle Begebenheiten erinnern, bei denen man ihm etwas verkaufen oder, was auch vorkommt, andrehen wollte. Es sei also durchaus möglich, dass er irgendwann schon einmal wegen einer Infotafel für Marbach kontaktiert wurde, sagt er. Ganz sicher weiß er jedoch, dass er kein Okay dafür gegeben hatte, darauf zu werben. Genau deshalb wurde Gunter Jazdziewski hellhörig, als sich am Montag ein Herr Koch bei ihm meldete, um sich einen angeblichen Auftrag im Zusammenhang mit jener Tafel bestätigen zu lassen. Und sein Gespür trog ihn wohl auch nicht: Auf die wiederholte Nachfrage, ob denn wirklich ein Auftrag vorliege, wurde am anderen Ende der Leitung aufgelegt.