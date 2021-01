Habt keine Angst! Gina Lollobrigida lässt sich impfen

Historie des VfB Stuttgart

Das sind die Rekordtorschützen der Schwaben

Nicolas Gonzalez erzielte gegen Borussia Mönchengladbach nicht nur das 3000. Bundesligator der Vereinsgeschichte, sondern platzierte sich auch in den Top 50 der VfB-Rekordtorschützen. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die zehn besten Knipser in der Geschichte des VfB Stuttgart.