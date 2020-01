HABO SG verliert in der Landesliga Jürgen Buck: „Wir sind an uns selbst gescheitert“

Hinzu kam, dass auch die Abwehr der HABO nicht mehr so funktionierte, wie man sich das vorgestellt hatte. „Dass es am Ende aber sechs Tore Unterschied waren, war etwas zu hoch“, findet der Coach. Geschuldet war dies jedoch dem Versuch, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. „Wir haben in der Schlussphase zwei Zwei-Minuten-Strafen wegen Meckerns bekommen und haben dann noch einmal unseren Torhüter rausgenommen, um aufzufüllen. Das hat Schorndorf ausgenutzt“, erklärt Buck, der am Ende damit haderte, die gute Trainingsleistung der Woche nicht aufs Feld gebracht zu haben.