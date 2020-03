HABO SG trotzt Personalengpass Souveräner Heimsieg

Steinheim - Dass Qualität vor Quantität steht, bewiesen die Landesliga-Handballerinnen der HABO SG am Sonntagmittag in der Steinheimer Riedhalle. Gerade einmal neun Feldspielerinnen standen Timo Peter bei der Partie gegen den SC Korb zur Verfügung, nachdem Miriana Attaguile schon krankheitsbedingt passen musste und auch Linda Zimmermann am Morgen kurzfristig absagte. Besonders brenzlig war die Situation allerdings zwischen den Pfosten, denn beide etatmäßigen Torhüterinnen weilten im Urlaub. Nicole Arndt aus der zweiten Mannschaft sprang ein und zeigte von Beginn an, dass man sich an diesem Tag bestens auf sie verlassen könnte. Denn während ihre Vorderfrauen nur schwer in Gang kamen und im Abgriff zahlreiche Chancen vergaben, hielt Arndt mit ihren Paraden die HABO im Spiel.