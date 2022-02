HABO JSG Auf dem Sprung zur Nationalmannschaft

Alle drei sind unterschiedliche Spielertypen.

Schäufele, Fiederer und Heim sind dabei allesamt unterschiedliche Spielertypen. „Meine Stärken liegen vor allem in der Abwehr. Da hilft mir auch mein Körperbau, ich bin halt kein Stock“, sagt Leana Heim, die größte der drei und auch die einzige, die in diesem Jahr schon ihren 15. Geburtstag feierte. Paula Schäufele und Liv Fiederer werden aber bald nachziehen, alle drei sind 2007 geboren. Schäufele, die auf der linken Außenbahn zu Hause ist, zählt das Spielverständnis zu ihren Stärken „und mit meiner Wurfqualität von außen bin ich doch recht oft zufrieden“, sagt sie bescheiden. Liv Fiederer als Rückraumspielerin zählt neben den Anspielen auf besser postierte Kolleginnen auch gute Einzelaktionen zu ihren Vorzügen, was die Trainerin bestätigt: „Sie macht oft Dinge, die der Gegner nicht erwartet, ist sehr schnell und dynamisch. Was aber auf jeden Fall für alle drei gilt: Sie sind gut strukturiert, sehr ehrgeizig und engagiert. Man muss neben allem Talent an sich arbeiten wollen – das ist bei ihnen der Fall.“