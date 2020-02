Haarspendetag in Steinheim Zöpfe ab für einen guten Zweck

„Die Resonanz auf die Aktion in Affalterbach war der Wahnsinn“, schwärmt Jessica Rupp. Deshalb wollen sie und Jana Teubner einen erneuten Haarspendetag in der Region anbieten. Stattfinden soll dieser am 17. Mai auf dem Weingut Waldbüsser in Kleinbottwar. Dort kann dann jeder, der möchte, sein Haar für einen guten Zweck schneiden lassen. Vier Zöpfe braucht es für eine Echthaar-Perücke, die der Verein in Asien anfertigen lässt. 30 Zentimeter sollte der Zopf schon sein, gerne auch länger ist auf der Homepage des Vereins zu lesen, denn bei der Herstellung der Perücke gehen etwa acht bis zehn Zentimeter der Haarlänge verloren.