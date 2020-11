Gutes Jahr für Fliegenpilze Viel Glück im Wald

Ein Mischung aus genug Regen und bislang milden Temperaturen sei wohl verantwortlich, sagt Karl-Heinz Johe, Fachbeauftragter für Pilze beim Naturschutzbund Baden-Württemberg. Nach einem trockenen Frühjahr und Frühsommer, fiel von August bis jetzt regional mehr Regen auf die Wälder. Das tat den Bäumen gut und damit dem Fliegenpilz, der in einer Symbiose mit der Birke und im Bergland mit der Fichte lebt. Die so genannten Mykorhizzapilze verbinden ihr Geflecht mit den Wurzeln eines Baumes und führen eine Art Tauschhandel mit ihm. Sie helfen bei der Versorgung mit Wasser und Mineralstoffen, was besonders in Trockenzeiten für den Baum wichtig ist, und erhalten im Gegenzug vom Baum Stoffwechselprodukte und löslichen Zucker, den sie nicht selbst herstellen können. Je artenreicher der Wald, umso mehr Pilze gibt es also.