Gute und schlechte Nachricht für die SG Schozach-Bottwartal Geier fällt lange aus, Berger kommt zurück

Geier war kurz vor Weihnachten nochmal in die Klinik gegangen, nachdem die erste Diagnose recht optimistisch war, „es aber nicht besser wurde. Eigentlich wollte ich nur von denen hören: ,Alles ist gut, haben Sie Geduld!’ Doch dem war leider nicht so. Das hintere Kreuzband ist so locker, dass es operiert werden muss. Auch am Meniskus muss etwas gemacht werden. Das Schlimmste aber ist ein Knorpelschaden“, erklärt Geier die Diagnose. „Ich war selten so am Boden wie an diesem Tag, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte und es gerade auch so viel Spaß gemacht hat“, beschreibt sie ihre Gefühlswelt. Die erste Operation ist nun am 30. Januar. „Dabei wird der kaputte Knorpel entfernt. Am 20. Februar folgt eine zweite OP, in der ein gesunder eingesetzt wird.“ Wie lange die anschließende Reha dauert, „das kann man erst nach dem Eingriff sagen. Aber ich befasse mich tatsächlich auch mit dem Gedanken, ob ich überhaupt nochmal spiele.“