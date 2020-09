Gute Ideen gefragt Förderprogramm zugunsten der Steillagen

Von einer „ganz spannenden Geschichte“ spricht Mundelsheims Bürgermeister Boris Seitz, als in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag das Förderprogramm Regionalbudget auf den Tisch kommt, von dem künftig auch die Gemeinde sowie in ihr Vereine, Firmen, Winzer oder auch Privatpersonen profitieren sollen. Das Konzept: Das Land stellt jährlich 180 000 Euro zur Verfügung, um Kleinprojekte entlang des Neckars zwischen Benningen und Lauffen zu unterstützen – also dort, wo sich viele Steillagen befinden und wo die Kommunen bereits als „ILE Neckarschleifen“ kooperieren. Die ILE-Gemeinden, die nun auch vom neuen Fördertopf profitieren wollen, steuern gemeinsam weitere 20 000 Euro bei.