Guido Kramer vom JudoTeam Steinheim Bronze bei Deutscher Meisterschaft

Steinheim - Der Württembergische Judo-Verband war zum dritten Mal in Folge Ausrichter der nationalen Titelkämpfe. In der Scharrena in Stuttgart wurden für die deutschen Einzelmeisterschaften wieder optimale Bedingungen hergestellt. Und Guido Kramer vom JudoTeam Steinheim konnte den Heimvorteil, angefeuert von Freunden, Verwandten und dem Steinheimer Judonachwuchs nutzen – er sicherte sich in der Klasse bis 90 Kilogramm die Bronzemedaille. Nach einem Freilos in Runde eins traf Kramer auf Artur Westerkamp vom Budo Club Eschweiler. Eine Sicheltechnik brachte den Steinheimer in Führung, die er über die vierminütige Kampfzeit verteidigte.