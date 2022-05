Guido Buchwald VfB-Ehrenspielführer kritisiert Stuttgarts Einkaufspolitik

VfB Stuttgarts Ehrenspielführer Guido Buchwald kritisiert die Einkaufspolitik des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. „Man hat in der Kaderplanung zu sehr auf feine Fußballer und sehr viel auf die Jugend gesetzt. Man kann nicht immer in die Zukunft investieren und die Gegenwart vergessen. Das ist ein Grund, warum der VfB so schlecht dasteht“, sagte Buchwald dem Pay-TV-Sender Sky.