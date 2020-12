Gürtelmanufaktur Hepco in Marbach Corona als Sargnagel fürs Unternehmen

Marbach - „Es lief alles super, und dann kam Corona.“ Susanne Sträb von der Firma Hepco, die hochwertige Gürtel herstellt, ist der Frust anzuhören. Am 31. Dezember ist Schluss in der Gürtelmanufaktur, die in der Rielingshäuser Straße in Marbach ihren Sitz hat. „Uns sind nach dem ersten Shutdown die Kunden weggebrochen“, erklärt Sträb, eine der Geschäftsführerinnen des Unternehmens: Denn diejenigen, die Gürtel aus der Hepco-Manufaktur im Angebot hatten, mussten ihren Laden wochenlang schließen – Schuhgeschäfte etwa oder Anbieter von Lederware. Auch an Katalogware von Händlern sei nichts mehr gelaufen. Und mehr noch: „Die Kunden haben die Ware schon bekommen und konnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen“, schildert die 60-Jährige die letzten Endes fatale Situation für das Unternehmen, das seit seiner Gründung 1922 in Stuttgart schon etliche Veränderungen und auch zwei Insolvenzen überstanden hat Vor 18 Jahren hatte Susanne Sträb zusammen mit Carola Meyer und Peter Hummel die Sparte Gürtelproduktion aus der Insolvenzmasse herausgekauft