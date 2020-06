Günter Dorn in Nordleda Oft gibt es Besuch aus der alten Heimat

Der hat übrigens neben den Highlandern noch weitere Tiere zu bieten. Neben Hühnern, Meerschweinchen und Kaninchen gibt es nämlich ein Storchenpaar samt Nachwuchs auf dem Dach des Nebengebäudes. „Da wäre man in Großbottwar neidisch“, sagt Günter Dorn lachend. In der Storchenstadt war er früher im Vorstand der damaligen Bottwartal-Kellerei. Neben seinen Highlandern war er auch im Wein- und Obstbau tätig. Den Hof in Klingen führte er in siebter Generation, als er gemeinsam mit seiner Frau beschloss, im hohen Norden einen Neustart zu wagen. Wie in Beilstein singt er dort auch im Chor und ist in der örtlichen Feuerwehr aktiv.