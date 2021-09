Günstiges Eigenheim Der Traum vom bezahlbaren Wohnraum

Oberstenfeld - Man hört die Begeisterung von Barbara Tolnai, wenn sie über ihr Projekt von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien mit durchschnittlichem Einkommen spricht. „Die aktuelle Not bei der Suche nach finanzierbarem Wohnraum kenne ich aus 35 Jahren im Beruf“, schildert die Gronauer Immobilienspezialistin. Schon seit 25 Jahren verwaltet Tolnai die Liegenschaften der Ludwigsburger Karlshöhe – dort ist die Not von Menschen bei der Suche nach erschwinglichem Wohnraum noch viel größer. Dabei spricht sie dann nicht von sozialem Wohnungsbau, sondern davon, „wie man ganz normale Leute ins Eigentum bringt.“ Zusammen mit ihrem Geschäftspartner Alexander Mayer hat sie beim Projekt Lehenquartier in Kochendorf bei Bad Friedrichshall 22 Wohnungen zum Quadratmeterpreis zwischen 2500 und 4400 Euro in den obersten Stockwerken geschaffen. „Und das, obwohl wir nicht an der Qualität sparen“, versichert Tolnai.