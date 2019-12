Champions League Klopp mit FC Liverpool im Achtelfinale - auch Chelsea weiter

Salzburgs Zielspieler war meist Jungstar Erling Haaland. Der 19 Jahre alte Norweger, um den etliche Topclubs in Europa buhlen, konnte aber nicht sein neuntes Saisontor in der Königsklasse bejubeln. Bei seinen besten Abschlüssen scheiterte Haland an Torwart Alisson Becker (24.) und zielte knapp vorbei (51.). Zwei Ex-Salzburger brachten Liverpool schließlich auf die Siegerstraße. Angreifer Mané flanke auf Mittelfeldspieler Keita, der den Ball ins Tor köpfte. Salah legte prompt aus spitzestem Winkel nach. Den Salzburgern gelang kein Comeback und nun geht es für sie 2020 in der Europa League weiter.

Das gilt auch für Inter Mailand. Die Italiener verloren selbst gegen ein B-Team des FC Barcelona 1:2 (1:1). Dafür folgt nun Borussia Dortmund dem Sieger der Gruppe F in die erste K.o.-Runde. Der BVB gewann das Parallelspiel gegen Slavia Prag mit 2:1 (1:1) und rettete mit zehn Punkten noch Platz zwei hinter Barça (14).

Matchwinner für Napoli war der polnische Nationalspieler Arkadiusz Milik mit einem Hattrick vor der Pause: Der frühere Bundesligaprofi von Bayer Leverkusen traf in 3., 26. und 38. Minute. Dries Mertens sorgte per Handelfmeter für den Endstand (75.).

Weiterhin qualifizierten sich Olympique Lyon durch ein 2:2 gegen Gruppe-G-Sieger RB Leipzig sowie der FC Chelsea (2:1 gegen Lille) und der FC Valencia (1:0 bei Ajax Amsterdam/Gruppe H). Bei Chelsea gab Nationalspieler Antonio Rüdiger nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Bereits vor dem 6. und letzten Gruppenspieltag hatten der FC Barcelona, Bayern München, Juventus Turin, Leipzig, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid und Tottenham Hotspur den Sprung in die K.o.-Runde geschafft, die am kommenden Montag in Nyon ausgelost wird. Spieltermine für das Achtelfinale sind der 18., 19., 25. und 26. Februar sowie der 10., 11., 17. und 18. März.