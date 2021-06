Vor EM-Auftakt Corona-Alarm: Spanischer Not-Kader - Pikanter Schweden-Fall

Etwa zur gleichen Zeit, als sich Andersson äußerte, tauchte in den sozialen Medien ein Kurzvideo auf, das Kulusevski mit mehreren Personen in einer Wohnung zeigt. Es soll am 31. Mai entstanden sein, als die Mannschaft frei gehabt hatte - genau zwei Wochen vor dem Spiel in Sevilla gegen Spanien.

Schweden mit verschärften Maßnahmen

Weder Kulusevski noch Mattias Svanberg zeigen nach Angaben der medizinischen Abteilung der Schweden Symptome. Mithilfe eines Sechs-Punkte-Plans, der einige Verschärfungen der Hygienemaßnahmen vorsieht, wollen sie die Gefahr weiterer Infektionen bannen.

Einzeltraining und Ansprachen per Video wie vor den Toren Madrids sind bei den Skandinaviern in Göteborg aber nicht angesagt. Beim Europameister von 2008 und 2012 und Weltmeister von 2010 ist die Sorge vor weiteren Ansteckungen riesig. "Es können mehr positive (Befunde) kommen, es ist wahrscheinlich, dass das passiert", hatte Verbandsboss Luis Rubiales gesagt am Rande der Partie, die als Generalprobe gedacht war, aber letztlich zu einem erfolgreichen Auftritt der U21 gegen Litauen wurde (4:0).

Am Morgen danach berief Nationaltrainer Enrique elf Spieler der Nachwuchsmannschaft in den Parallel-Kader, der mit insgesamt 17 Spielern zusammen trainierte. Mit dem EM-Kader kommen diese Spieler aber nicht in Kontakt.

Erinnerungen an Fuenlabrada im Jahr 2020

Die Spanier tun alles, um Ansteckungsketten erst gar nicht aufkommen zu lassen, nachdem zuerst Kapitän Sergio Busquets und dann auch noch Diego Lloriente nach positiven Befunden das EM-Camp in Las Rozas de Madrid hatten verlassen müssen. Zu präsent sind bei allen noch die Schlagzeilen vor einem Jahr, als im Madrider Vorort Fuenlabrada fast 30 Personen des dortigen Zweitligaclubs in wenigen Tagen mit dem Coronavirus infiziert worden waren.

Erleichtert vermeldete Spaniens Verband am Mittwochabend, dass bei einer weiteren Testreihe kein weiterer Coronafall aufgetreten sei. Zudem kündigte Spaniens Gesundheitsministerin Carolina Darias an, dass Militärärzte Corona-Impfungen bei spanischen Spielern vornehmen sollen. Details dazu werde der Fußballverband später mitteilen.

Impfungen noch unklar

Ob Impfungen, über die an diesem Mittwoch Medienberichten zufolge der Interterritoriale Gesundheitsrat entscheiden sollte, den Spaniern in der jetzigen Phase wirklich noch helfen könnten, ist sehr fraglich. Eine entsprechende Forderung des Verbandsbosses vor einigen Wochen hatten die zuständigen Behörden abgelehnt. Jetzt könnten sie wegen der möglichen Nebenwirkungen - angedacht ist die einmalige Impfung mit dem Vakzin von Johnson und Johnson - nicht gerade zielführend sein.

Immerhin sollen zwölf Spieler des bereits auf 22 Spieler geschrumpften aktuellen Kaders wegen einer bereits überstandenen Corona-Erkrankung oder Impfungen durch die eigenen Vereine weniger gefährdet sein, wie die spanische Sportzeitung "As" berichtete.

Um spielen zu können, braucht eine Mannschaft bei dieser EM 13 Spieler, darunter ein Torwart, die negativ getestet sind. Eine Sonderregelung macht dies möglich. Sind es Profis, die neu zum Kader hinzukommen, muss die gleiche Anzahl aus dem ursprünglichen Aufgebot gestrichen werden. Stehen keine 13 Spieler zur Verfügung, kann das Spiel innerhalb der nächsten 48 Stunden neu angesetzt werden. Ist das nicht möglich, entscheidet die UEFA-Disziplinarkommission. Das Team, das für die die Absage verantwortlich ist, wird mit 0:3 als Verlierer gewertet. Weitere Gegner der Spanier in der Gruppenphase sind Polen am 19. Juni und die Slowakei am 23. Juni.

