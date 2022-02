Grunge-Pionier Mark Lanegan im Alter von 57 Jahren gestorben

Später stand der Sänger, bekannt für seine sehr tiefe, kratzige Stimme, auch mit Queens Of The Stone Age und The Gutter Twins auf der Bühne. Zeitgleich trieb Lanegan trotz einer langen Abhängigkeit von Heroin und Alkohol eine erfolgreiche Solokarriere in der Indie- und Bluesrock-Szene voran. 1990 veröffentlichte er mit "The Winding Sheet" sein erstes Soloalbum, auf das viele weitere folgen sollten. Das letzte Album ist noch nicht einmal zwei Jahre alt, die Platte "Straight Songs of Sorrow" ist inspiriert von Lanegans Memoiren, die der Musiker im gleichen Jahr als Buch ("Sing Backwards and Weep") herausbrachte.