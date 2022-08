Grundversorgung Zwei Tante-M-Läden vor Eröffnung

Einkaufen an sieben Tagen die Woche

Dessen personalarmes Konzept fruchtet auch in kleinen Siedlungen, um die die größeren Discounter in der Regel einen großen Bogen machen: Die Kunden bedienen sich selbst und rechnen am Ende auch selbst ab. Einkaufen kann man an sieben Tagen die Woche, in der Regel von frühmorgens bis spätabends. Ein Modell, das beispielsweise schon in Winzerhausen oder Höpfigheim etabliert wurde.