Grundsteuer in Großbottwar Gemeinderat blockiert Steuererhöhung

Fatales Signal

Jens Scheffler von der CDU würde sich zwar nicht generell gegen eine Anhebung der Hebesätze sperren. „Aber zum jetzigen Zeitpunkt und in der angedachten Höhe ist das für uns nicht tragbar“, betonte der Christdemokrat. Seine Fraktion hielte es für fatal, mit Mehrabgaben über die Grundsteuer A die durch den Klimawandel und niedrige Traubengelder ohnehin schon arg gebeutelte Landwirtschaft weiter zu belasten. Und das Plus im Stadtsäckel, das sich durch eine modifizierte Grundsteuer B auf Wohnungsgrundstücke oder Bauplätze generieren ließe, sei mit rund 170 000 Euro in der aktuellen angespannten Haushaltslage fast ein Tropfen auf den heißen Stein. Es wäre zudem ein schlimmes Signal an die Bürger, diese jetzt zusätzlich zu schröpfen, wo die Allgemeinheit doch ohnehin für die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise geradestehen müsse. Die Erhöhungen würden an die Mieter weitergegeben, auch die Pacht für Geschäfte steige.