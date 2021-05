Grundschule in Oberstenfeld Notbetreuung dient als rettender Hafen

Den Mehrbedarf der Schulsozialarbeit an der Lichtenbergschule erkennt der Bürgermeister Markus Kleemann an. „Die Kinder sollen den Anschluss wegen der Corona-Pandemie nicht verlieren“, sagt er auf Nachfrage. Die Verwaltung werde sich mit den Schulsozialarbeiten und der Rektorin zusammensetzen, um Maßnahmen zu besprechen. Insbesondere Kinder aus Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen könnten in der Notbetreuung aufgenommen werden. Er denke, dass nicht nur die Oberstenfelder Grundschule Probleme habe, sondern auch in anderen Orten die Corona-Pandemie Familien unter den Umständen litten.

Kritisch sieht das Ministerium für Soziales und Integration eine Vermischung von Notbetreuung, Schulsozialarbeit und Offener Jugendarbeit. „Es sind verschiedene Säulen, die unterschiedlichen Zwecken dienen“, sagte ein Sprecher. So könnte eine Gemeinde von einem anderen Träger nicht einfach verlangen, einen Jugendsozialarbeiter in der Notbetreuung einzusetzen, wenn dadurch die Arbeit im Jugendhaus geschwächt werde. „Es ist aber vorstellbar, dass bei einem Träger aller Bereiche, wie etwa einer einzigen Gemeinde, Gespräche geführt werden, um vor Ort eine flexible Lösung zu erreichen.“

Kommentar zur Notbetreuung: "Soziale Schere"

Die Situation in anderen Kommunen



Marbach

Weiter klar getrennt sind die Bereiche Schulsozialarbeit und Offene Jugendarbeit, erklärt der Bürgermeister Jan Trost. Die Mitarbeiter des Jugendhauses seien in der Corona-Nachverfolgung, in der Einzelberatung, dem Planen von Veranstaltungen, den Ferienspielen und der Jugendbeteiligung beschäftigt. Die Schulsozialarbeit kümmere sich um Kontakte zu Familien mit Lernproblemen. Probleme mit abgetauchten Schülern im Online-Betrieb gebe es eher an der Förderschule.

Großbottwar

An der Wunnensteinschule habe man sich um drei Schüler gekümmert, die mit dem Fernunterricht Probleme hatten, berichtet Schulleiterin Uta Schwarz. Ansonsten habe sich der Fernunterricht mit dem System MS-Teams an der Schule mit 314 Schülern bewährt. In der Notbetreuung seien neun Kinder, deren Eltern eine Betreuung nicht gewährleisten könnten. Die Betreuung werde dort durch Freiwillige (Bufdis) geleistet. Kindern aus bildungsfernen Familien helfe man durch Teams-Sitzungen.

Steinheim

Unter den rund 320 Grundschülern an der Blankensteinschule gebe es pro Jahrgang ein oder zwei Kinder, die auch nicht an Zusatzangeboten des Fernunterrichts teilnähmen, berichtet die Rektorin Jasmin Meister. Es seien die Lehrer, die Kinder kontaktierten, die fehlten, weil sie etwa Geschwister betreuen müssten. Darüber hinaus sei die Schulsozialarbeit beteiligt, so Hauptamtsleiter Norbert Gundelsweiler. Die Schulsozialarbeit sei mit der offenen Jugendarbeit eng verzahnt.