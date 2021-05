Grundsatzeinigung im Bundeskabinett Deutschland soll 2045 klimaneutral sein

Das Bundesverfassungsgericht hatte am vergangenen Donnerstag das geltende Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Richter monierten, dass es keine konkreten Minderungsziele für die Zeit nach 2030 enthält. Weil ein Großteil der Klimaschutz-Bemühungen in die Zukunft verschoben werde, seien die zukünftigen Grundrechte junger Menschen verletzt.