Grundlegende Differenzen Olymp trennt sich von Geschäftsführer

Olymp machte auf Nachfrage keinen Hehl daraus, dass es schon länger Differenzen zwischen Heper und dem geschäftsführenden Gesellschafter Mark Bezner gab. Das habe die Produktentwicklung wie den Vertrieb betroffen, sagte ein Sprecher. So sei es etwa in der Produktentwicklung um viele Detail- und Geschmacksfragen gegangen, wie sich die Olymp-Kollektion von denen der Konkurrenten unterschieden solle. „Corona hat in vielen Unternehmensbereichen Veränderungen herbeigeführt“, betonte der Sprecher. Hierzu hätten Bezner und Heper „unterschiedliche Schlüsse“ gezogen.