Grünes Licht von Ministerium Französischer Großaktionär übernimmt Heckler & Koch

H&K-Aktionär Heeschen hatte bereits im November 2019 verlauten lassen, dass er die Mehrheit an einen anderen Aktionär abgeben wolle - an wen, blieb damals offen. Unter Heeschens Regie hatte Heckler & Koch 2006 einen hoch verzinsten Kredit aufgenommen, der inklusive Zinslast mit mehr als 150 Millionen Euro auf der Firma lastete. Mit dem Geld wurde in eine Gartengerätefirma, in Flugzeuge und Schiffe investiert - alle Investitionen waren Flops. Heeschen begründete dies mit der Finanzkrise, welche seine Pläne für eine erfolgreiche Diversifizierung zunichte gemacht hätten.