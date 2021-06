Grünen-Politikerin Petra Olschowski: Blasmusik sichert kulturelle Vielfalt

Wichtig auch für die Integration

Was macht die Blasmusik so interessant? Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) sagte unserer Zeitung: „Die Verbände der Amateurmusik sichern zusammen die kulturelle Infrastruktur unseres Landes in der ganzen Breite und Vielfalt.“ Wichtig seien die Blasmusikvereine zudem für die Jugendarbeit und das Thema Integration. Die Blasmusikvereine haben 170 000 Aktive, darunter mehr als 65 000 Jugendliche.