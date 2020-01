Grünen-Gründungsmitglied Stuttgarter OB Kuhn tritt überraschend nicht wieder an

Kuhn hatte auch das zurückgehende, aber nach wie vor deutliche Feinstaub- und Stickoxid-Problem in den Griff bekommen wollen. In die kommende Amtszeit würde auch der bislang geplante Abschluss des Bahn-Großprojekts Stuttgart 21 fallen.

Wer zieht nun für die Grünen in den OB-Wahlkampf? Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die lange im Stuttgarter Gemeinderat saß, teilte auf Anfrage mit: "Dass auch ich in den Blick gerate in der Frage einer OB-Kandidatur für Stuttgart, ist mir bewusst." Die Stuttgarter Grünen seien aber weder zeitlich noch personell unter Zugzwang.

Der frühere Grünen-Bundeschef Cem Özdemir will nicht kandidieren. Das teilte er am Dienstag auf Twitter mit. Özdemir schrieb: "Als Stuttgarter Grüne werden wir jetzt in einer Findungskommission an der besten Lösung für ein grünes Stuttgart arbeiten. Dabei stehe ich der Findungskommission mit Rat zur Seite, aber nicht als Kandidat." Özdemir kommt aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) und hat seinen Bundestagswahlkreis in Stuttgart.

CDU und SPD haben sich bislang nicht zu eigenen Kandidaten im Rennen um das Rathaus geäußert. Einzig Marian Schreier, der SPD-Bürgermeister von Tengen im Kreis Konstanz, hat bereits als Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Er kann aber derzeit nicht auf die Unterstützung des Kreisvorstands der SPD Stuttgart zählen.