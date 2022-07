Grüne Geldpolitik Klimasündern drohen höhere Zinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will klimafreundliche Unternehmen mit besseren Finanzierungsbedingungen belohnen. Die Notenbank, die seit 2016 Unternehmensanleihen im Wert von über 340 Milliarden Euro erworben hat, will dieses Portfolio jetzt umschichten: Wenn ein Unternehmen eine auslaufende Anleihe zurückzahlt, wird die EZB dieses Geld erneut am Markt anlegen. Dabei will sie bevorzugt Schuldtitel solcher Firmen auswählen, die klimaschonend wirtschaften oder sich ehrgeizige Ziele für die Verminderung der Treibhausgas-Emissionen gesetzt haben.