Grün verpackte Ware in Marbach Neuer Stand auf Wochenmarkt

Der Wochenmarkt in Marbach wird künftig mittwochs und samstags um einen „Grün-verpackt-Stand“ erweitert. Ab 6. Mai verkaufen Maya und Ralf Esch Mehl von der Mühle, Müsli, Hülsenfrüchte, Getreide, Trockenfrüchte, Backzutaten, fairen Kaffee und vieles mehr. Den ursprünglicher Plan, in Marbach einen größeren Unverpacktladen zu eröffnen und von Beginn an obendrein unverpackt auf dem Markt zu verkaufen, haben die Eheleute aus Benningen coronabedingt verschieben müssen. Jedoch arbeite das Ehepaar an einer Lösung, und es werde neben dem Wochenmarkt-Stand auch einen Lieferservice geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Marbach.