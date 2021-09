Großspende Unternehmer gibt 1,25 Millionen Euro an die Grünen

Berlin - Die Grünen erhalten mit 1,25 Millionen Euro die bislang größte Einzelspende aller Parteien in diesem Jahr – und zugleich die größte Einzelspende ihrer Parteigeschichte. Wie aus der Internetseite des Deutschen Bundestages hervorgeht, spendete der niederländische Technologie- und Medienunternehmer Steven Schuurman die Summe an die Partei von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Schuurmann ist Mitgründer und Firmenchef von Elastic, einem an der New Yorker Börse notierten Datensuch- und Analyseunternehmen. Dem „Handelsblatt“ sagte er, seine Motivation für die Spende sei seine Überzeugung, die Grünen hätten es besser als Union und SPD verstanden, das Problem des Klimawandels anzugehen. Seit März habe er die Spende erwogen.