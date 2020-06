Großprojekt in Benningen Der Brückenschlag steht kurz bevor

Benningen - Wann genau der große Moment sein wird, halten sowohl das Regierungspräsidium in Stuttgart als auch der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon geheim – und das aus gutem Grund: „Wir haben dasselbe Problem, wie es vor einiger Zeit bei der Sprengung der beiden Kühltürme am Kernkraftwerk Philippsburg aufgetaucht ist: Wir wollen in diesen Zeiten keinen Menschenauflauf produzieren“, erklärt der Rathauschef. Deshalb ist auch nur von einem Termin in den nächsten zwei Wochen die Rede, an dem mit dem Einbau des mittleren Brückenstücks die lang ersehnte Ortsumgehung einen weiteren wichtigen Schritt macht.